Delfingen : Un premier semestre de haut vol

Publication des résultats S1 2026
Après avoir publié un chiffre d'affaires semestriel de 197,2 M€ (-8,3% et -4,5% à taux de change constants), Delfingen annonce des résultats S1 2026 très solides et supérieurs à nos attentes. Le ROC ressort à 17,8 M€ (+7,0% YoY), soit une MOC de 9,0% (+130 bps), et le RNpg progresse de +42,2% à 11,5 M€ (marge nette de 5,9%) grâce aux effets du plan Impulse. Les objectifs 2026 sont confirmés.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre. Nous apprécions toujours beaucoup le dossier qui, malgré d’importants vents contraires, parvient à se démarquer grâce à une excellente exécution et un relai clair de croissance et de rentabilité (l’Industrie). Sur nos estimations et au cours actuel, Delfingen se traite seulement 6,5x VE/EBIT 2026e.
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