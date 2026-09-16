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Delfingen : Un premier semestre de haut vol
information fournie par EuroLand Corporate 16/09/2026 à 08:26
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Publication des résultats S1 2026


Après avoir publié un chiffre d'affaires semestriel de 197,2 M€ (-8,3% et -4,5% à taux de change constants), Delfingen annonce des résultats S1 2026 très solides et supérieurs à nos attentes. Le ROC ressort à 17,8 M€ (+7,0% YoY), soit une MOC de 9,0% (+130 bps), et le RNpg progresse de +42,2% à 11,5 M€ (marge nette de 5,9%) grâce aux effets du plan Impulse. Les objectifs 2026 sont confirmés.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre. Nous apprécions toujours beaucoup le dossier qui, malgré d’importants vents contraires, parvient à se démarquer grâce à une excellente exécution et un relai clair de croissance et de rentabilité (l’Industrie). Sur nos estimations et au cours actuel, Delfingen se traite seulement 6,5x VE/EBIT 2026e.

Valeurs associées

DELFINGEN
32,2000 EUR Euronext Paris +0,94%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 08:26:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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