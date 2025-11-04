 Aller au contenu principal
Delfingen : Troisième trimestre en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 04/11/2025 à 08:02

Publication du chiffre d’affaires T3 2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel de 215,2 M€ (-4,2% dont -3,6% en organique), Delfingen communique un T3 2025 en ligne avec nos attentes, qui ressort à 95,4 M€ (-4,7% dont -1,1% org). Le CA 9m du groupe s’établit à 310,6 M€, en retrait de -4,4%, et reflète la rationalisation des activités FTT ainsi que l’arrêt de contrats non contributifs à la marge. Le management annonce à présent une guidance 2025 de MOC d’au moins 7% (vs pas de guidance chiffrée précédemment).


Perspectives et estimations


Delfingen continue de dérouler avec brio sa feuille de route Impulse 2026, qui se traduit par une performance de la top line en ligne avec nos attentes. Nous attendons désormais un CA 2025e de 405,2 M€, qui implique un T4 de -4,5%, pour un ROC de 28,6 M€ (+5,5% vs notre précédente estimation), soit une MOC de 7,1% (+150 bps YoY), ainsi qu’un RN de 13,5 M€. Sur cette base, le groupe devrait générer une MOC S2 de 6,3% (+20 bps vs S2 2024).


Recommandation


À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat. Nous relevons mécaniquement notre objectif de cours à 40,00 contre 35,00€ précédemment, soit un potentiel de hausse de +15%.

Valeurs associées

DELFINGEN
36,0000 EUR Euronext Paris +3,15%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 08:02:50.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 08:02:50.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

