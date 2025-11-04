Delfingen : Troisième trimestre en ligne

Publication du chiffre d’affaires T3 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel de 215,2 M€ (-4,2% dont -3,6% en organique), Delfingen communique un T3 2025 en ligne avec nos attentes, qui ressort à 95,4 M€ (-4,7% dont -1,1% org). Le CA 9m du groupe s’établit à 310,6 M€, en retrait de -4,4%, et reflète la rationalisation des activités FTT ainsi que l’arrêt de contrats non contributifs à la marge. Le management annonce à présent une guidance 2025 de MOC d’au moins 7% (vs pas de guidance chiffrée précédemment).
Perspectives et estimations
Delfingen continue de dérouler avec brio sa feuille de route Impulse 2026, qui se traduit par une performance de la top line en ligne avec nos attentes. Nous attendons désormais un CA 2025e de 405,2 M€, qui implique un T4 de -4,5%, pour un ROC de 28,6 M€ (+5,5% vs notre précédente estimation), soit une MOC de 7,1% (+150 bps YoY), ainsi qu’un RN de 13,5 M€. Sur cette base, le groupe devrait générer une MOC S2 de 6,3% (+20 bps vs S2 2024).
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat. Nous relevons mécaniquement notre objectif de cours à 40,00 contre 35,00€ précédemment, soit un potentiel de hausse de +15%.
