Delfingen: "T2 encore excellent"

Publication du chiffre d’affaires S1 2023



Dans la lignée de son premier trimestre (CA +14%, dont 13,9% en organique), Delfingen publie un excellent T2 (117,3 M€, +15,3%), à la faveur d’une croissance organique à nouveau à deux chiffres (+13,8%) et de l’intégration comptables des deux acquisitions réalisées en avril. Le groupe surperforme nos attentes et délivre un S1 de 233,9 M€, soit une progression de +14,7%, et +13,8% en organique. Delfingen réaffirme ses objectifs 2023 (CA 465 M€, MOC 6%), mais nous pensons qu’ils seront assez aisément dépassés.



Perspectives



Nous pouvons simplement qualifier la performance semestrielle de la top line de Delfingen d’excellente: gains de parts de marché, deux segments en croissance organique à deux chiffres, des acquisitions qui délivrent déjà. En ce qui concerne les perspectives, la management a revu sa guidance 2023 au moment du T1 pour la fixer à 465 M€ de CA et 6% de MOC. Etant donné la performance du S1 et celle du S2 2022, cette guidance implique un CA S2 2023 légèrement supérieur à 230 M€, soit +8% de croissance. Nous avons un peu de mal à voir quels éléments pourraient ralentir la croissance du groupe à ces niveaux, d’autant qu’elle va continuer de bénéficier de l’intégration du M&A sur le second semestre. Nous reverrons en conséquence nos prévisions au moment des résultats semestriels de la société, en septembre.



Recommandation



Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 62€. Le titre se traite 7,9x notre ROC 2023e (pré upgrade) contre un secteur au-delà de 8,5x (hors Plastivaloire).