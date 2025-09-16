Delfingen : Superbes résultats semestriels

Publication des résultats S1 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel de 215,2 M€ (-4,2% dont -3,6% en organique), Delfingen communique des résultats S1 2025 de très bonne facture. Sous l’impulsion du plan Impulse 2026 et des mesures d’efficience engagées, le ROC ressort à 17,1 M€ (MOC +250 bps à 7,7% du CA contre une guidance « d’au moins +200 bps »), soit une hausse YoY de +42%, et le RNpg à 8,1 M€.
Perspectives et estimations
Les six premiers mois de l’exercice auront été d’excellente facture pour le groupe, qui fait légèrement mieux que la guidance annoncée sur son niveau de rentabilité et qui continue de dérouler les étapes de son plan avec succès et rapidité, tant sur le volet opérationnel que le volet financier. La guidance 2026 (CA environ 430 M€, MOC supérieure à 7,5% et levier inférieur à 2,25x) est naturellement réitérée. A plus court terme, la direction indique cependant faire preuve d’un peu plus de prudence du fait de l’environnement macroéconomique et de prévisions incertaines sur l’évolution de la production automobile mondiale.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat. Nous relevons mécaniquement notre objectif de cours à 35,00€, contre 32,00€ précédemment.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer