Delfingen: repli de 3% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Delfingen affiche au titre du premier trimestre 2025, un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, en repli limité de 3,2% (-4,6% à taux constants), 'marquant toutefois une amélioration sensible par rapport aux trimestres précédents'.



L'activité textile a enregistré une hausse de 15%, représentant désormais 20% du chiffre d'affaires total, une dynamique qui 'confirme le rôle stratégique de cette activité en tant que relais de croissance durable pour le groupe'.



Delfingen réaffirme ses objectifs à horizon 2026, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 millions d'euros, une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%, et un levier d'endettement inférieur à 2,25 fois.





