 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Delfingen renoue avec la croissance, les analystes maintiennent leur recommandation à l'achat
information fournie par AOF 03/11/2026 à 12:19

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - TP ICAP Midcap et EuroLand Corporate tablent néanmoins sur un chiffre d'affaires en léger recul au quatrième trimestre pour le spécialiste de la protection des câblages électriques.

Après deux trimestres consécutifs de repli, Delfingen a renoué avec la croissance en réalisant un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 4,7% en données publiées et de 5% à taux de change constants. Véritable locomotive, le pôle industriel progresse de 17% et l'automobile redémarre à 1,9%, surperformant le marché mondial en déclin de 1,6% sur la période.

Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires stable à taux de change constants pour 2026, d'une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et d'un ratio d'endettement inférieur à 2,25 fois.

La banque TP ICAP Midcap, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, souligne un "excellent" trimestre et réitère sa conviction à l'achat du titre, avec un objectif de cours à 63 euros, soit un potentiel de croissance de 109%. A la mi-journée, le titre s'échange à 33 euros. Rappelant que l'activité automobile devra faire face à un marché en "déclin prononcé" et que "l'activité en Europe risque de subir des stop & go de certains clients", TP ICAP Midcap mise par ailleurs sur "un léger déclin de l'activité de Delfingen pour l'exercice 2026".

Les analystes d'EuroLand Corporate maintiennent également leur recommandation à l'achat mais sont plus mesurés, avec un objectif de cours à 40 euros. En termes de chiffre d'affaires, ils anticipent pour Delfingen un quatrième trimestre à 88,3 millions d'euros, soit un léger recul d'environ 1,5% en données publiées. Une hypothèse "prudente" mais maintenue "du fait de l'incertitude économique".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

DELFINGEN
32,6000 EUR Euronext Paris +6,19%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 12:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
14,88 +9,65%
ALSTOM
11,12 -4,84%
CAC 40
8 036,9 -0,13%
Pétrole Brent
105,06 +0,71%
HAFFNER ENERGY
0,654 +8,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank