Delfingen renoue avec la croissance, les analystes maintiennent leur recommandation à l'achat

(Zonebourse.com) - TP ICAP Midcap et EuroLand Corporate tablent néanmoins sur un chiffre d'affaires en léger recul au quatrième trimestre pour le spécialiste de la protection des câblages électriques.

Après deux trimestres consécutifs de repli, Delfingen a renoué avec la croissance en réalisant un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 4,7% en données publiées et de 5% à taux de change constants. Véritable locomotive, le pôle industriel progresse de 17% et l'automobile redémarre à 1,9%, surperformant le marché mondial en déclin de 1,6% sur la période.

Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires stable à taux de change constants pour 2026, d'une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et d'un ratio d'endettement inférieur à 2,25 fois.

La banque TP ICAP Midcap, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, souligne un "excellent" trimestre et réitère sa conviction à l'achat du titre, avec un objectif de cours à 63 euros, soit un potentiel de croissance de 109%. A la mi-journée, le titre s'échange à 33 euros. Rappelant que l'activité automobile devra faire face à un marché en "déclin prononcé" et que "l'activité en Europe risque de subir des stop & go de certains clients", TP ICAP Midcap mise par ailleurs sur "un léger déclin de l'activité de Delfingen pour l'exercice 2026".

Les analystes d'EuroLand Corporate maintiennent également leur recommandation à l'achat mais sont plus mesurés, avec un objectif de cours à 40 euros. En termes de chiffre d'affaires, ils anticipent pour Delfingen un quatrième trimestre à 88,3 millions d'euros, soit un léger recul d'environ 1,5% en données publiées. Une hypothèse "prudente" mais maintenue "du fait de l'incertitude économique".

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