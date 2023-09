Delfingen: objectif de marge relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels vendredi soir, Delfingen a réaffirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 465 millions d'euros, et a relevé celui de marge opérationnelle courante à 6,5% (et non plus 6%), pour l'ensemble de l'année 2023.



Sur les six premiers mois de l'année, l'équipementier automobile a enregistré un doublement de son résultat net part du groupe, à sept millions d'euros, et une appréciation de sa marge opérationnelle courante de 140 points de base à 6,8%.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 14,7% (+13,8% à taux de change et périmètre constants) à 233,9 millions d'euros, le groupe ayant bénéficié de la croissance de ses deux marchés mobilité et industriel sur l'ensemble des régions où il est implanté.