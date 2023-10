Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: nouvelle convention de crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Delfingen annonce la signature d'une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 millions d'euros, crédit syndiqué accordé par un pool bancaire qui 'dote le groupe de moyens financiers renforcés pour accompagner sa croissance'.



Le financement, mis en place sous la forme d'un Sustainability Linked Loan (SLL), intègre des objectifs de décarbonation et de réduction des accidents du travail dans le calcul des taux d'intérêts, 'soulignant ainsi la démarche continue de la société en matière de RSE'.





Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris 0.00%