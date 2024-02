Delfingen : marge opérationnelle courante désormais attendue à 6%

(AOF) - Delfingen, équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 107,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires s'élève sur l'année 2023 à 456,7 millions d'euros, en croissance de 9,5%. Le groupe abaisse a environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5 % fixé initialement, du fait d’une plus faible activité en fin d'année. Le résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de 30% sur un an.

Le groupe anticipe dans la continuité du 1er semestre la génération d'un free cash-flow positif, et la diminution de son besoin en fonds de roulement sur l'ensemble de l'exercice.

"Fort de ses positions stratégiques de référence auprès des principaux câbleurs mondiaux, et malgré le ralentissement observé en fin d'année", l'équipementier souligne qu'il a "continué de surperformer le marché automobile mondial en 2023" (+1 point), porté par les zones Asie (+8,3 points) et Amériques (+2,6 points) "tout en poursuivant la rationalisation du portefeuille produits en Europe".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.