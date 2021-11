Delfingen "Malgré une conjoncture morose, Delfingen fait mieux que ses pairs"

Publication du chiffre d’affaires T3 2021



Delfingen publie un chiffre d’affaires T3 2021 de 85,8 M€ (+27,8% dont -5,4% pcc). Le segment automobile ressort en baisse à 46,5 M€ (-5,2%, dont -5,3% pcc), le segment industriel à 9,0 M€ (+21,6% en organique, +2,6% en publié à cause de la cession des activités sangles et ceintures au S1 2021) et Schlemmer à 30,3 M€ (-13,5% en organique, mais +225,3% en publié suite au changement de périmètre). Sur 9 mois, le CA de Delfingen atteint 279,5 M€, soit une croissance pcc de 26,5% (vs +52% pcc sur le S1).



Recommandation



Après 1/ la prise en compte de nos estimations révisées à la baisse et 2/ la mise à jour de nos paramètres de valorisation, notre objectif de cours ressort à 50,00 € (vs 60,00 €). Nous maintenons notre recommandation à Neutre dans l’attente d’une meilleure conjoncture sur le marché et restons confiants dans la capacité d’exécution de Delfingen.