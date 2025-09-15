DELFINGEN INDUSTRY : UN PREMIER SEMESTRE 2025 RÉUSSI : MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE EN HAUSSE DE 42% ET BAISSE DE L'ENDETTEMENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 15 septembre 2025

UN PREMIER SEMESTRE 2025 RÉUSSI :

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE EN HAUSSE de 42%

ET BAISSE DE L'ENDETTEMENT

Taux de marge opérationnelle courante de 7,7% du chiffre d'affaires (+2,5 points vs S1 2024)

Génération d'un free cash-flow de 5,9 M€ et d'un cash-flow net de 2,3 M€

Diminution de l'endettement financier net à 112,4 M€, représentant un gearing de 79% et un leverage de 2,56 (hors IFRS 16)

Des avancées majeures du plan « IMPULSE 2026 »

Confirmation des objectifs 2026

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour l'industrie, publie ses résultats semestriels 2025. Les comptes semestriels, qui ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 12 septembre 2025. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société.

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Δ Chiffre d'affaires 224,7 215,2 -4,2% EBITDA 22,8 29,5 +29,4% % du CA 10,1 % 13,7 % +3,6 pts Résultat opérationnel courant 11,7 16,6 +41,9% % du CA 5,2 % 7,7 % +2,5 pts Produits (Charges) non courants (10,3) 0,5 Résultat opérationnel 1,4 17,1 Résultat financier (4,5) (5,8) Impôt (2,4) (3,1) RNPG (5,6) 8,1 Na % du CA (2,5 %) 3,8 % +6,3 pts

Gérald Streit, Président Directeur Général de DELFINGEN, déclare :

« Le premier semestre 2025 illustre avec vigueur la transformation en cours de DELFINGEN. En mettant un terme à certaines activités non contributives et en recentrant nos ressources sur nos relais de croissance, nous faisons évoluer en profondeur notre modèle. Les effets sont immédiats sur le semestre : nette amélioration de la rentabilité, génération de trésorerie positive et amorce d'un désendettement. Parallèlement, l'essor de notre activité textile et l'accélération en Inde ouvrent de nouvelles perspectives de développement, confirmant notre capacité à bâtir des positions solides sur des marchés porteurs. Ces résultats sont le fruit de choix assumés, de l'engagement et de l'efficacité de nos équipes. Ils confirment notre volonté de construire un modèle plus sélectif, plus résilient et durablement créateur de valeur. »

Une activité semestrielle qui intègre l'arrêt de contrats clients non contributifs à la marge opérationnelle courante

Au premier semestre 2025, DELFINGEN a réalisé un chiffre d'affaires de 215,2 M€ en recul limité de 4,2 % par rapport au 1 er semestre 2024 (-3,6 % à taux constants), dans un contexte d'arrêt volontaire de contrats peu contributifs de l'activité « tubes pour transferts de fluides » (FTT), conformément au plan de rationalisation destiné à restaurer durablement la performance opérationnelle (avec un impact de 6 M€ sur le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 et de 18 M€ sur l'exercice).

L'activité Textile poursuit sa trajectoire de forte croissance (+15,9 %), représentant désormais 20 % du chiffre d'affaires (contre 12 % en 2021), confirmant son rôle de véritable relais stratégique de développement. En parallèle, l'Asie, et plus particulièrement l'Inde (+17 %), connaît une accélération qui positionne le Groupe comme leader sur un marché appelé à doubler d'ici 2030.

Des avancées majeures du plan « IMPULSE 2026 »

Au cours du semestre, DELFINGEN a déployé avec rigueur les principales étapes de son plan IMPULSE 2026, destiné à renforcer sa rentabilité, réduire son endettement et accroître sa résilience.

La rationalisation de l'activité FTT est désormais finalisée :

Arrêt de 20 contrats clients non contributifs dont la sous-performance dégradait significativement les résultats ;

Fermeture du site de Nitra en Slovaquie et redimensionnement du site de Guanajuato au Mexique ;

Réduction d'effectifs à hauteur de 450 personnes (production, ventes et engineering).

Par ailleurs, DELFINGEN poursuit son plan d'amélioration de l'efficience et de la performance opérationnelle de certaines usines cibles. Des mesures d'amélioration des consommations matières, de réduction des coûts et d'encadrement de la masse salariale ont ainsi été mises en place, favorisant rapidement une progression de la contribution à la marge opérationnelle du Groupe.

DELFINGEN a également poursuivi ses efforts de localisation au plus proche de ses clients (« deep localization ») en étendant ses capacités de production de ses sites implantés dans des zones géographiques à fort potentiel telles que la Chine, l'Inde et la Thaïlande.

Enfin, ces actions structurantes se sont accompagnées par la poursuite de ses engagements en matière de RSE, un pilier essentiel du projet d'entreprise :

En luttant contre la pollution plastique de l'Océan par la création, avec le partenariat de PLASTIC ODYSSEY, d'un réseau mondial d'initiatives locales de recyclage, action portée par la Fondation DELFINGEN ;

En fixant des objectifs ambitieux de décarbonation ;

En continuant d'assurer l'engagement et la sécurité de ses collaborateurs, avec notamment une baisse du niveau d'accidentologie de 36 % au cours des 12 derniers mois.

Marge opérationnelle courante de 7,7% du chiffre d'affaires au S1 2025

Au 1 er semestre 2025, la marge brute s'améliore de 3,3 points. Cette augmentation s'explique, dans des proportions similaires, par un impact favorable de l'évolution du prix d'achat des matières premières, une amélioration du mix produits (hausse des ventes textile, baisse des ventes FTT) et une amélioration de l'efficience industrielle.

Les mesures mises en place se traduisent déjà par une amélioration marquée de la performance : l'EBITDA progresse de +29 % à 29,5 M€, soit 13,7 % du chiffre d'affaires (contre 10,1 % au 1 er semestre 2024). Le résultat opérationnel courant atteint 16,6 M€, portant la marge opérationnelle courante à 7,7 % du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport aux 5,2 % enregistrés un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'élève à 17,1 M€ contre 1,4 M€ au 30 juin 2024 qui intégrait notamment une provision de 9 M€ liée au plan de restructuration de l'activité de tubes pour les transferts de fluides.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -5,8 M€ et d'une charge d'impôt de 3,1 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à 8,1 M€, contre une perte nette de 5,6 M€ au 1 er semestre 2024.

Poursuite de la génération de cash et du désendettement

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt est de 27,4 M€ soit 12,7 % du chiffre d'affaires.

DELFINGEN confirme sa capacité de génération de cash, avec un free cash-flow de 5,9 M€ et un cash-flow net positif de 2,3 M€.

A périmètre constant et hors IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 112,4 M€, en baisse de 2,7 M€ M€ par rapport au 31 décembre 2024 et de 7,4 M€ par rapport au 30 juin 2024, traduisant les premiers résultats tangibles du désendettement engagé avec la maîtrise de l'évolution du BFR et la discipline financière dans les engagements d'investissement.

Le gearing (dette nette/capitaux propres), hors IFRS 16, ressort ainsi à 79 % au 30 juin 2025 contre 77 % au 31 décembre 2024 et 85% au 30 juin 2024. Le leverage ratio (dette nette/EBITDA), hors IFRS 16, ressort en nette amélioration à 2,56 contre 3,02 au 31 décembre 2024 et 3,11 au 30 juin 2024, conformément aux engagements de désendettement du Groupe fixés dans le cadre du plan IMPULSE 2026.

Prudence au 2 nd semestre 2025

Les prévisions de marché restant incertaines, DELFINGEN continuera de déployer sa feuille de route 2026 : poursuite des mesures d'économies, strict contrôle des investissements et du BFR, concentration des ressources sur les activités à plus forte valeur ajoutée.

Confirmation des objectifs 2026

Ces premiers résultats confirment l'efficacité de l'exécution du plan IMPULSE 2026 et confortent la trajectoire du Groupe vers une croissance plus qualitative, privilégiant la valeur aux volumes.

Dans ce contexte, DELFINGEN maintient ses objectifs à l'horizon 2026 :

Un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€ ;

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% ;

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x.

Prochain rendez-vous :

3 novembre 2025 : publication du chiffre d'affaires du 3 è trimestre 2025 (après clôture de la Bourse)

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ADEL) et est membre de l'association MiddleNext.

