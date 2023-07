DELFINGEN INDUSTRY : Poursuite d'une forte croissance au 2ème trimestre 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 28 juillet 2023

Poursuite d'une forte croissance au 2 ème trimestre 2023

Croissance de +15,3 % à 117,3 M€ (+13,8 % en organique)

4 ème trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres

Excellentes performances sur l'ensemble du 1 er semestre 2023

Réaffirmation des objectifs 2023

En M€

non audité T2 S1 2022 2023 Δ Δ

organique 2022 2023 Δ Δ

organique Mobilité 86,2 98,3 +14,0 % +15,3 % 174,9 197,6 +13,0 % +13,8 % Industriel 15,5 19,0 +22,9 % +5,4 % 29,0 36,3 +25,1 % +14,1 % Total 101,7 117,3 +15,3 % +13,8 % 203,9 233,9 +14,7 % +13,8 %

Poursuite d'une forte croissance au 2 ème trimestre 2023

Au 2 ème trimestre 2023, DELFINGEN poursuit sa dynamique des 3 premiers mois de l'année, et affiche une nouvelle solide progression de son chiffre d'affaires de 117,3 M€, intégrant la contribution des sociétés REIKU GmbH et AHN Chem Co. Ldt, à hauteur de 3,9 M€, dont les acquisitions ont été réalisées début avril. Avec cette performance qui représente une hausse de 15,3 % (+13,8 % à périmètre et taux de change constants), DELFINGEN signe son 4 ème trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. L'effet taux de change au T2 2023 est négatif de -0,3 % en raison de l'évolution de la parité €/$.

Sur le T2 2023, les deux marchés Mobilité et Industriel, affichent des croissances à 2 chiffres.

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 98,3 M€, en hausse de +14,0 % (+15,3 % à périmètre et taux de change constants). L'activité Textile, l'un des principaux relais de croissance du Groupe, confirme son potentiel en enregistrant un chiffre d'affaires de 39,8 M€, en croissance de +37 %.

Les ventes issues du marché Industriel, l'un des axes prioritaires de développement du Groupe, s'élèvent à 19,0 M€, en hausse de +22,9 % (+5,4 % à périmètre et taux de change constants).

En cumul au 1 er semestre 2023, DELFINGEN enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 233,9 M€, en hausse de +14,7 % (+13,8 % à périmètre et taux de change constants).

Fort de ses positions stratégiques de référence auprès des principaux câbleurs mondiaux, DELFINGEN continue de surperformer le marché automobile mondial au S1 2023 (+2,6 pts). Cette surperformance est notamment portée par les zones Amériques (+1,6 pts) et Asie (+21,4 pts).

Analyse du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

L'ensemble des régions affiche des hausses soutenues sur la période :

En M€

non audité T2 S1 2022 2023 Δ Δ

organique 2022 2023 Δ Δ

organique Europe - Afrique 47,6 55,8 17,1 % 11,9 % 98,4 111,2 +12,9 % +12,3 % Amériques 43,4 47,5 9,3 % 11,6 % 84,0 94,9 +13,0 % +11,6 % Asie 10,6 14,0 31,9 % 31,1 % 21,5 27,8 +29,3 % +29,2 % Total 101,7 117,3 15,3 % 13,8 % 203,9 233,9 +14,7 % +13,8 %

Réaffirmation des objectifs 2023

Fort de l'activité soutenue enregistrée sur le semestre, DELFINGEN réaffirme ses objectifs pour l'exercice 2023 soit

Un chiffre d'affaires de 465 M€ ;

Une marge opérationnelle courante de 6 %.

Prochaine publication :

Le 8 septembre 2023 : résultats du premier semestre 2023 (post-bourse)

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, DELFINGEN compte 4000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 21 pays.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe Clerc

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 ACTIFIN

Relations investisseurs

Lucie Morlot

lucie.morlot@actifin.fr

T. +33 (0) 1 80 18 26 33 ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle Dray

idray@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

