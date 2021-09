DELFINGEN INDUSTRY : DELFINGEN INDUSTRY: Résultats du 1er semestre 2021

Forte croissance organique et surperformance du marché automobile

Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 9,8% des ventes

Résultat net de 6,6% des ventes

Amélioration des ratios de liquidité et de structure financière

Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Capitaux propres Flux de trésorerie

générés par l'activité 193,7 m€ 19,1 m€

(Soit 9,8 % des ventes) 131,0 m€ 7,9 m€

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 193,7 84,0 Ebitda 28,9 8,3 Résultat opérationnel courant 19,1 1,4 Résultat opérationnel 18,8 0,6 Résultat net part du groupe 12,7 -1,4 Flux de trésorerie généré par l'activité 7,9 8,5 Endettement financier net 101,6 70,1 Capitaux propres 131,0 73,4

Le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2021 s'élève à 193,7 m€, en hausse de 130 % par rapport au 1er semestre 2020 (+52 % en croissance organique).

Les ventes de la division Automobile sont en hausse de 55 % à fin juin 2021 à taux de change et périmètre constants (46 % en données publiées).

A taux de change et périmètre constants, les principales activités ont évolué comme suit :

o L'activité "Systèmes de protection" progresse de 70 %, confirmant le positionnement stratégique du groupe DELFINGEN Industry, comme un acteur incontournable de la transition vers une mobilité durable avec des véhicules hybrides et électriques.

o L'activité "Transfert de fluides" progresse de 32 %, malgré la pénurie des puces électroniques qui a mis en arrêt plusieurs usines clients en Amérique du Nord.

o L'activité "Services logistique et assemblage" est en baisse de 55 %, suite à la cession de l'activité du site de Tanger en décembre 2020.

Les ventes du Marché Industriel progressent de 40 % à taux de change constants (+30 % en données publiées) :

o Les ventes de Drossbach North America progressent de 60 % (+46 % en données publiées) ;

o L'activité "Isolation électrique et thermique" progresse de 34 % (+24 % en données publiées);

o L'activité "Sangles et ceintures techniques" progresse de 4 % (même variation en données publiées).

Les ventes du périmètre Schlemmer, intégrées à 100 % à compter du 1er janvier 2021, s'élèvent à 73,6 m€ à fin juin, représentant 38 % du total du chiffre d'affaires du groupe. Le niveau d'activité est supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition.

L'effet des taux de change sur les ventes est de - 7,5 m€.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 19,1 m€ au premier semestre 2021 (soit 9,8 % du chiffre d'affaires), principalement impacté par :

o L'intégration complète des entités ex-Schlemmer, relutive sur le résultat ;

o L'augmentation du prix des principales matières premières (4,0 m€) ;

o L'adaptation des structures de coûts.

Les autres résultats opérationnels incluent une perte de 2,6 m€ sur la cession de l'activité "sangles et ceintures techniques", réalisée le 26 juin 2021, et un profit de 2,6 m€ relatif à l'accord par l'administration américaine de l'abandon de remboursement d'un PPP loan accordé en 2020 pour faire face à la crise covid.

Le résultat financier est de - 1,6 m€ à comparer à - 1,8 m€ au 1er semestre 2020.

Le résultat net part du groupe est de 12,7 m€ à comparer à - 1,4 m€ au 1er semestre 2020.

L'endettement financier net ressort à 101,6 m€ au 30 juin 2021, contre 103,7 m€ au 31 décembre. Les investissements s'élèvent à 6,3 m€, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 17,5 m€. Le Gearing est de 78 % à comparer à 96 % au 30 juin 2020, le leverage ratio est de 1,79 à comparer à 2,98 au 30 juin 2020.

Dans un contexte de marché toujours aussi volatile (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d'achats, difficultés logistiques, évolution de la crise COVID en Asie...), le groupe DELFINGEN Industry met tout en œuvre pour adapter le pilotage de ses opérations avec la volonté de renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.

Dans ces conditions, DELFINGEN anticipe une performance au deuxième semestre de 2021 inférieure à celle du premier semestre. Sous réserve d'un contexte de marché plus défavorable, le Chiffre d'affaires 2021 est attendu à 360 m€ avec une marge opérationnelle de 8%.

Le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que la connectivité des voitures, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

