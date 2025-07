DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 28 juillet 2025

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025

Chiffre d'affaires en repli de 4,2%

Excellente exécution du plan « IMPULSE 2026 »

Anticipation d'une marge opérationnelle courante au premier semestre 2025 supérieure d'au moins 2 points à celle du premier semestre 2024

Approche prudente au second semestre face à un environnement toujours exigeant

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour l'industrie, publie son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025 et en cumul sur le premier semestre 2025.

Gérald Streit, Président Directeur Général de DELFINGEN, déclare :

« Ce premier semestre marque une étape décisive dans la transformation de DELFINGEN, avec la concrétisation d'avancées majeures sur les principaux leviers de notre feuille de route IMPULSE 2026.

Nous avons engagé et mené à bien des mesures structurantes pour recentrer nos activités sur les segments à plus forte valeur ajoutée, optimiser notre empreinte industrielle et renforcer notre discipline financière. Ces choix stratégiques se traduisent par une amélioration sensible de nos indicateurs opérationnels, confirmant la pertinence de nos orientations et la forte capacité d'exécution de nos équipes.

Pour autant, nous abordons le second semestre avec une vigilance intacte, dans un environnement toujours incertain marqué par des perspectives contrastées sur les marchés automobiles, la volatilité des devises et les tensions géopolitiques. Nous restons pleinement mobilisés pour construire un modèle plus résilient et créateur de valeur durable. ? »

En millions d'euros

non audité T2 S1 2024 2025 Δ Δ

organique 2024 2025 Δ Δ

organique Automobile 93,2 87,4 -6,2% -3,6% 187,9 178,6 -4,9% -4,3% Industrie 17,9 17,8 -0,5% +2,8% 36,8 36,5 -0,7% stable Total 111,1 105,2 -5,3% -2,5% 224,7 215,2 -4,2% -3,6%

Au premier semestre 2025, DELFINGEN réalise un chiffre d'affaires de 215,2 M€ en baisse 4,2 % par rapport au 1er semestre 2024, intégrant l'arrêt anticipé de contrats liés à l'activité tubes pour transferts de fluides, restructurée dans le cadre du plan IMPULSE 2026. L'effet de change est de -0,7 % lié à l'évolution de la parité €/$ sur le semestre. A taux constants, le chiffre d'affaires de la période ressort en baisse de -3,6 %.

Au deuxième trimestre, l'activité Textile a poursuivi sa dynamique positive avec une progression soutenue de +17%, portant la hausse cumulée à +15,9 % sur l'ensemble du semestre. Représentant désormais 20 % du chiffre d'affaires total, cette activité confirme son rôle de levier stratégique de croissance pour le Groupe.

Parallèlement, après un premier trimestre déjà bien orienté (+10,4 %), l'accélération en Asie s'est confirmée au deuxième trimestre (+10,2 %), tirée par la forte croissance des activités en Inde (+17 % au 1 er semestre 2025).

Les six premiers mois de l'exercice ont été marqués par la poursuite de la mise en œuvre rigoureuse du plan IMPULSE 2026. Les mesures de rationalisation des activités « tubes pour transferts de fluides » ont été finalisées, avec l'arrêt des contrats les moins contributifs et l'ajustement des effectifs correspondants. Ces actions structurantes ont permis d'adapter l'organisation industrielle et de maîtriser les coûts fixes, dans un contexte de demande atone en Europe et en Amérique du Nord.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

En M€

non audité T2 S1 2024 2025 Δ Δ

organique 2024 2025 Δ Δ

organique Europe - Afrique 54,2 52,6 -3,0% -3,1% 110,2 105,6 -4,1% -4,5% Amériques 43,2 37,5 -13,2% -7,9% 86,8 78,9 -9,0% -7,6% Asie 13,7 15,1 +10,2% +16,6% 27,8 30,6 +10,3% +12,8% Total 111,1 105,2 -5,3% -2,5% 224,7 215,2 -4,2% -3,6%

Perspectives

DELFINGEN anticipe, pour le premier semestre 2025, une progression de sa marge opérationnelle courante, de plus de 2 points par rapport à celle enregistrée au premier semestre 2024, reflétant ainsi une stricte discipline financière et la bonne exécution opérationnelle du plan IMPULSE 2026.

Néanmoins, bien que DELFINGEN anticipe une nette amélioration de sa marge opérationnelle sur l'année 2025, le niveau particulièrement élevé attendu au premier semestre ne saurait être extrapolé à l'ensemble de l'exercice du fait d'un chiffre d'affaires marqué au second semestre par un effet de saisonnalité.

Les objectifs à horizon 2026 restent inchangés :

Un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€ ;

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% ;

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x.

Prochain rendez-vous :

15 septembre 2025 : publication des résultats semestriels 2025 (après Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.