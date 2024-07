DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 29 juillet 2024

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

Après une croissance de 90% sur les trois derniers exercices, 2024 est une année de consolidation

Ralentissement et retard du démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie, publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024.

Gérald Streit, Président Directeur Général de Delfingen déclare : « Si les ventes de véhicules électriques ont marqué une pause en Amérique du Nord et en Europe, pénalisant mécaniquement notre activité automobile sur ces régions, notre agilité, la flexibilité de notre outil de production, de hauts standards de qualité, la proximité avec nos clients, l'engagement et la responsabilité de nos collaborateurs sont autant d'atouts décisifs pour répondre aux exigences de nos clients. Dans ce contexte, nous avons déjà engagé des chantiers de fonds en vue de dynamiser nos activités et optimiser nos performances financières. Tous ces efforts vont porter leurs fruits dès 2025, inscrivant le Groupe dans un nouveau cycle de croissance qualitative tant au niveau opérationnel que financier ».

En millions d'euros

non audité T2 S1 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Automobile 98,0 93,0 -5,1% -5,4% 197,6 187,1 -5,3% -5,6% Industrie 19,4 18,1 -6,7% -7,3% 36,3 37,6 +3,7% -5,4% Total 117,3 111,1 -5,3% -5,7% 233,9 224,7 -3,9% -5,6%

Au 1 er semestre 2024, DELFINGEN enregistre un chiffre d'affaires de 224,7 M€, en baisse de 3,9% par rapport au 1 er semestre 2023. À périmètre constant, hors acquisitions réalisées début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée, et en neutralisant l'effet des taux de change €/$ à fin juin 2024, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 5,6%.

Cette évolution des ventes doit s'apprécier au regard de plusieurs facteurs :

Une base de comparaison défavorable, le Groupe ayant enregistré une activité record au 1 er semestre 2023 avec une croissance de +13,8% à périmètre et taux de change constants ;

semestre 2023 avec une croissance de +13,8% à périmètre et taux de change constants ; Un ralentissement et un retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne.

Sur le marché Industrie, les ventes semestrielles ressortent à 37,6 M€, en hausse de +3,7%, bénéficiant de la contribution de l'acquisition de REIKU. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 5,4%.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

En M€

non audité T2 S1 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Europe - Afrique 55,8 54,2 -2,9% -3,0% 111,2 110,2 -0,9% -3,9% Amériques 47,5 43,2 -9,1% -10,0% 94,9 86,8 -8,6% -8,5% Asie 14,0 13,7 -2,6% -2,2% 27,8 27,8 stable -2,2% Total 117,3 111,1 -5,3% -5,7% 233,9 224,7 -3,9% -5,6%

Confiance dans les fondamentaux du Groupe

Selon les estimations de l'étude de S&P Global Mobility de juillet 2024, la production automobile mondiale devrait être en légère baisse en 2024 pour se situer à près de 89 millions de véhicules légers produits dans le monde sur l'année.

Dans ce contexte exigeant, et compte tenu d'un environnement économique encore volatile, DELFINGEN reste prudent tout en réaffirmant sa confiance dans ses fondamentaux.

Bien que les ventes aient diminué au premier semestre, le Groupe devrait maintenir une rentabilité opérationnelle courante solide, bien qu'inférieure au premier semestre 2023, favorisant une génération positive de free cash-flow.

Prochain rendez-vous :

9 septembre 2024 : publication des résultats semestriels 2024 (après clôture de la bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages et ses tubes pour transfert de fluides, à destination des marchés automobile et industrie (énergies renouvelables, ferroviaire, agriculture, …).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 200 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.