DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 10 février 2025

Chiffre d'affaires 2024

Evolution de l'activité conforme aux anticipations

Avancées dans la mise en œuvre du plan stratégique IMPULSE 2026

Confirmation de l'objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 5% en 2024

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), un leader mondial de la protection des câblages et acteur incontournable de la mobilité responsable, publie son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024 et de l'exercice 2024.

En millions d'euros

non audités T4 12 mois 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Automobile 92,0 83,9 -8,8% -9,4% 389,1 356,4 -8,4% -8,5% Industrie 15,9 15,1 -5,1% -4,9% 67,7 67,4 -0,4% -5,3% Total 107,9 98,8 -8,4% -8,8% 456,7 423,7 -7,2% -8,0%

L'activité du 4 ème trimestre 2024 s'est mieux comportée qu'au 3 ème trimestre, conformément aux anticipations, en dépit d'une nouvelle baisse de la production automobile mondiale.

Ainsi sur la période, DELFINGEN enregistre un chiffre d'affaires de 98,8 M€, en baisse de 8,4 %, contre -12,9 % au 3 ème trimestre 2024, intégrant un effet de change de +0,4 % lié à la parité €/$ sur le trimestre. A taux constants, le chiffre d'affaires du dernier trimestre ressort en baisse de 8,8 %.

En cumul sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'élève à 423,7 M€, en baisse de 7,2 % par rapport à l'exercice 2023, intégrant un effet de change de -0,2 % et un effet périmètre de +1,0 % [1] . À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 8,0 %.

Cette évolution annuelle doit s'analyser en tenant compte des éléments suivants :

La poursuite de gains de parts de marché dans les activités textiles en Europe ;

La fin de vie de contrats ex-Schlemmer dans le domaine des pièces injectées (11 M€) ;

La fin de vie de contrats dans l'activité tubes techniques pour les fluides (7 M€), activité restructurée dans le cadre du plan IMPULSE 2026.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

En millions d'euros

non audités T4 12 mois 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Europe - Afrique 51,4 48,6 -5,6% -6,1% 215,4 204,3 -5,2% -6,8% Amériques 42,1 35,6 -15,4% -15,7% 184,7 162,1 -12,3% -12,0% Asie 14,3 14,7 +3,0% +3,0% 56,6 57,4 +1,3% +0,4% Total 107,9 98,8 -8,4% -8,8% 456,7 423,7 -7,2% -8,0%

Avancées dans la mise en œuvre du plan stratégique IMPULSE 2026

Dans cet environnement économique offrant une visibilité réduite, le Groupe a défini au 2 ème semestre 2024 une nouvelle feuille de route [2] , le plan IMPULSE 2026, destinée à orienter et structurer ses performances opérationnelles et financières.

Articulé autour de 3 axes principaux (optimisation, rationalisation et accélération), ce plan vise à mobiliser plus efficacement ses ressources, s'adapter aux défis de ses marchés et en saisir toutes les opportunités.

Conformément aux engagements qu'il s'était fixé dans ce cadre, le Groupe a ainsi procédé à la mise en œuvre de premières mesures de sa feuille de route. Sur la restructuration de sa business unit (BU) de tubes pour les transferts de fluides , dont la sous-performance dégradait significativement ses résultats :

L'arrêt de certains contrats clients non contributifs, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 M€ ;

Des premières mesures de réduction des effectifs qui vont se poursuivre en 2025 concernant au total 450 postes.

Les coûts liés à cette restructuration sont de l'ordre de 8,0 M€ (dont 4 M€ en impact trésorerie), incluant des charges de personnel, des coûts commerciaux, des coûts de fermeture d'usine et des dépréciations d'actifs. Ces coûts étaient déjà provisionnés en charges non récurrentes dans les états financiers au 30 juin 2024.

Sur l'optimisation des ses positions de leadership dans l'activité de systèmes de protection (PS) – Automobile , DELFINGEN a procédé avec succès à :

La migration des sites ex-Schlemmer de Satu Mare (Roumanie) et Hassfurt (Allemagne) vers les systèmes d'information du Groupe ;

L'amélioration de la performance opérationnelle de son usine d'El Paso au Texas, plus important site du groupe.

La mise en œuvre des autres axes du plan stratégique notamment sur l'activité Industrie , va se poursuivre au 1 er semestre 2025, permettant d'inscrire le Groupe dans un nouveau cycle de croissance qualitative au niveau opérationnel et financier, dont il devrait bénéficier des premiers effets dès 2025.

Confirmation de l'objectif 2024 d'une marge opérationnelle courante supérieure à 5%

Au regard de l'évolution de l'activité conforme à ses anticipations et de la mise en œuvre des premières mesures du plan IMPULSE 2026, DELFINGEN réaffirme sa confiance dans l'atteinte d'un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 5% sur l'exercice 2024.

La marge opérationnelle courante du second semestre devrait être meilleure qu'au premier semestre. Enfin conformément à ses engagements, DELFINGEN devrait afficher une dette nette hors IFRS en diminution en 2024 par rapport à 2023.

Prochain rendez-vous :

31 mars 2025 : publication des résultats annuels 2024 (après clôture de la Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

[1] L'effet périmètre est lié aux acquisitions début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée

[2] Voir communiqué de presse du 9 septembre 2024