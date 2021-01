Delfingen : "Finalisation de la montée au capital de Schlemmer / Net relèvement des guidances 2020"

Finalisation de l'acquisition des parts dans les JV de Schlemmer récemment acquises

Delfingen annonce avoir procédé à l'acquisition de 51% de l'ancienne filiale de Schlemmer en Italie, 38% au Maroc et 50% en Tunisie auprès d'Intercable. Sans indication sur le prix, la société précise que l'acquisition s'est faite sur ses fonds propres. Cette montée au capital se fait dans un contexte de très forte croissance Delfingen communique sur une activité particulièrement dynamique en cette fin d'année sur chaque zone et sur chaque activité. A ce titre, le groupe attend désormais un CA en baisse de 13% sur son périmètre historique (vs -15%/-20% précédemment annoncé) accompagné d'une MOC de 7,5%/8% (vs positive). La contribution de Schlemmer est, elle aussi, bien supérieure aux attentes du groupe avec une MOC qui devrait avoisiner les 10% (vs 2% estimée).

Recommandation

Suite à l'intégration à 100% des nouvelles filiales acquises génératrices de marge et à l'accélération de l'activité, notre OC passe à 41,00 € et notre recommandation passe à Achat (vs sous-revue).