Delfingen : Démarrage difficile

Publication du chiffre d’affaires T1 2026
Delfingen communique un chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 de 97,1 M€, soit une baisse de -11,7% en publié et de -6,2% à taux de change constants. C’est plutôt en dessous de nos attentes. La décroissance reflète naturellement l’environnement du marché automobile, qui ressort en contraction sur la période. Le groupe a tout de même montré une belle croissance organique sur ses relais (industrie, Asie).
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre, qui fait ressortir un potentiel de hausse de +35%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer