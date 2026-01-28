DELFINGEN : Delfingen et Askara annoncent un partenariat stratégique et unissent leurs forces sur le marché indonésien.

Communiqué de presse

Delfingen et Askara annoncent un partenariat stratégique et unissent leurs forces sur le marché indonésien

JAKARTA, INDONÉSIE — 28 janvier 2026 — Delfingen SA, leader mondial des solutions de protection des câblages pour les marchés automobile et industriel, et PT Askara Internal, entreprise indonésienne spécialisée dans la production de faisceaux de câbles, de pièces injectées plastique et caoutchouc, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de Joint-Venture. Cette alliance vise à répondre conjointement à l'évolution rapide du marché indonésien de l'automobile, des deux-roues et des véhicules tout-terrain.

Cette collaboration marque une étape majeure dans la stratégie de croissance des deux entreprises. Elle combine la présence mondiale et l'expertise technologique de Delfingen dans les tubes de protection avec la connaissance approfondie du marché local, l'excellence industrielle et le réseau de distribution d'Askara. Ce partenariat intervient à un moment clé, où l'Indonésie passe d'un marché d'importation à un hub de fabrication régional, soutenu par les orientations du gouvernement en 2026.

Objectifs clés du partenariat :

Excellence de la production locale : renforcer le taux d'intégration locale (Local Content Requirement) pour les véhicules fabriqués en Indonésie, aidant ainsi les constructeurs (OEM) à atteindre les objectifs de sourcing local fixés par le gouvernement.

renforcer le taux d'intégration locale (Local Content Requirement) pour les véhicules fabriqués en Indonésie, aidant ainsi les constructeurs (OEM) à atteindre les objectifs de sourcing local fixés par le gouvernement. Offre d'une solution complète ("One-Stop Shop") : un investissement collaboratif offrant la plus large gamme du marché de solutions de protection des câblages, garantissant une expérience client fluide grâce au stockage local et aux capacités de livraison en flux tendu ( Just-in-Time ).

un investissement collaboratif offrant la plus large gamme du marché de solutions de protection des câblages, garantissant une expérience client fluide grâce au stockage local et aux capacités de livraison en flux tendu ( Just-in-Time ). E-Mobilité : un engagement commun pour introduire de nouvelles solutions dédiées aux batteries et véhicules électriques, soutenant les objectifs "Net Zero Emission" de l'Indonésie.

Le partenariat prévoit l'intégration des technologies et expertise de Delfingen (extrusion et gaines textiles) au sein d'une nouvelle usine commune basée à Purwakarta, Java. Cette initiative favorisera la création d'emplois techniques qualifiés et réduira la dépendance de l'industrie automobile indonésienne vis-à-vis des composants de protection importés.

« L'Indonésie représente l'une des opportunités automobiles les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est », a déclaré Damien Personeni, EVP & CEO Asie de Delfingen . « En unissant nos forces à celles d'Askara, nous accélérons notre présence en Asie et investissons dans l'avenir d'une nation. Nos forces combinées nous permettront de fournir des solutions durables de haute qualité et un support technique spécifiquement adapté aux besoins des consommateurs indonésiens. »

Rendhika Harsono, Président Directeur de PT Askara Internal , a ajouté : « Nous sommes fiers d'accueillir Delfingen comme partenaire stratégique. Leur réputation en matière d'innovation complète parfaitement notre portée et notre expérience opérationnelle en Indonésie. Ensemble, nous allons accélérer la modernisation de notre secteur automobile et créer une valeur significative pour nos clients et parties prenantes. »

À propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

Delfingen est un leader mondial des solutions de protection des câbles électriques en environnements difficiles pour différents types d'industries (automobile, robotique, exploitation minière, agriculture, énergie, etc.). Entreprise familiale dont le siège social est en France, Delfingen emploie 3 800 collaborateurs et dispose d'une présence mondiale au plus proche de ses clients, avec 40 bureaux dans 20 pays sur quatre continents. Delfingen est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ADEL).

À propos d'Askara ( www.askara-int.com )

PT Askara Internal est une société spécialisée dans la fabrication, les services et l'hôtellerie, impliquée dans des coentreprises locales et internationales en Indonésie. Entreprise familiale créée en 1996 et basée à Jakarta, PT Askara Internal emploie environ 4 000 personnes et s'engage à fournir des solutions fiables et innovantes pour ses clients dans divers secteurs industriels.

Contact Presse : Christophe Clerc - cclerc@delfingen.com