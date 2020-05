Delfingen : "Chiffre d'affaires T1 : ralentissement avant le point bas"

Delfingen publie un chiffre d'affaires T1 2020 à 58,9 M€ (+3,0% dont +1,3 % à pcc). Le segment automobile ressort à 48,2 M€ (+5,2%, +3,6% à tcc) sur un marché mondial en recul de -23,0% et les marchés industriels à 10,7 M€ (-6,0%, -8,1% à tcc). Dans un contexte particulièrement compliqué pour le secteur automobile Delfingen anticipe une baisse significative de son activité en 2020 et entend adapter sa structure de coûts et ses investissements. Néanmoins son positionnement sur un marché en forte croissance du câblage dans l'automobile (porté par le développement des motorisations hybrides) en fait un acteur intéressant du secteur.

Recommandation

Suite à la publication et à nos ajustements, notre OC ressort à 14,40 € (vs sous-revue) et nos recommandation est à Neutre (vs sous-revue).