Delfingen: chiffre d'affaires "record" au premier trimestre 2023

(AOF) - Delfingen annonce un chiffre d’affaires « record » au premier trimestre 2023, en croissance de 14% à 116,6 millions d'euros. Cet équipementier automobile, acteur mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, signe ainsi son meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré sur un trimestre. Le groupe révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2023 à 465 millions d'euros. Il réaffirme également son objectif de marge opérationnelle courante de 6 % pour 2023 (contre 5 % en 2022).

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 99,3 millions d'euros, en hausse de 12% (+12,4% à périmètre et taux de change constants), bénéficiant de la stabilisation de l'environnement de marché, notamment en Europe, qui s'est amorcée depuis le second semestre 2022.

L'activité Textile enregistre un chiffre d'affaires de 19,6 millions d'euros, en progression de 36,4 %, confirmant son fort potentiel en tant que relais de croissance pour le Groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.