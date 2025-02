Delfingen: baisse d'activité moindre au quatrième trimestre qu'au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La marge opérationnelle courante du second semestre devrait être meilleure qu'au premier semestre, et conformément à ses engagements, le groupe devrait afficher une dette nette hors IFRS en diminution en 2024 par rapport à 2023.

"Au regard de l'évolution de l'activité conforme à ses anticipations et de la mise en œuvre des premières mesures du plan Impulse 2026", Delfingen réaffirme sa confiance dans l'atteinte d'un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 5% sur l'exercice 2024.

(AOF) - Delfingen affiche un chiffre d’affaires de 98,8 millions d’euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 8,4 %, contre -12,9 % au 3ème trimestre. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 423,7 millions d'euros, en baisse de 7,2 % sur un an. L’équipementier automobile invoque la poursuite de gains de parts de marché dans les activités textiles en Europe, qui compense en partie la fin de vie de contrats ex-Schlemmer dans le domaine des pièces injectées (11 millions d'euros) et de contrats dans l’activité tubes techniques pour les fluides (7 millions d'euros).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.