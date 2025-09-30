Delfingen : Ascom Participations s'est renforcé au capital

(AOF) - Ascom Participation, société détenue par les membres du comité exécutif de Delfingen, a confirmé la finalisation de l’acquisition de 185 000 titres Delfingen auprès du fonds Nobel, représentant 7,10 % du capital du groupe. La transaction a été réalisée en deux blocs : un premier de 92 500 titres le 6 août dernier au prix unitaire de 27 euros, un second de 92 500 actions le 30 septembre au même prix de 27 euros. À l’issue de cette opération, Ascom Participation détient 13,02 % du capital de Delfingen.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer