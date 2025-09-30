 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Delfingen : Ascom Participations s'est renforcé au capital
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:26

(AOF) - Ascom Participation, société détenue par les membres du comité exécutif de Delfingen, a confirmé la finalisation de l’acquisition de 185 000 titres Delfingen auprès du fonds Nobel, représentant 7,10 % du capital du groupe. La transaction a été réalisée en deux blocs : un premier de 92 500 titres le 6 août dernier au prix unitaire de 27 euros, un second de 92 500 actions le 30 septembre au même prix de 27 euros. À l’issue de cette opération, Ascom Participation détient 13,02 % du capital de Delfingen.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DELFINGEN
33,7000 EUR Euronext Paris +1,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

