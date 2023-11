Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Delfingen Industry annonce la réduction de son capital par voie d'annulation de 50.688 actions auto-détenues représentant environ 1,9% de son capital social, des actions qui avaient été acquises dans le cadre d'un programme de rachat.



Par cette réduction du capital effective ce 9 novembre, le capital du spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, se trouve désormais divisé en 2.615.432 actions.





