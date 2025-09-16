Delfingen : amélioration des résultats semestriels malgré un chiffre d'affaires en baisse

(AOF) - En dépit d’un chiffre d’affaires semestriel en repli de 4,2 %, à 215,2 millions d’euros, Delfingen a vu ses résultats s’améliorer. La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant explique la baisse de ses revenus par l’arrêt volontaire de contrats non contributifs dont la sous-performance dégradait significativement les résultats. De son côté, l’Ebitda a augmenté de 29,4 %, à 29,5 millions d’euros, le résultat opérationnel courant a bondi de 41,9 %, à 16,6 millions d’euros.

Enfin, le résultat net part du groupe est passé d'une perte de 5,6 millions d'euros à un bénéfice de 8,1 millions d'euros.

Gérald Streit, président-directeur général de Delfingen, a indiqué : " Le premier semestre 2025 illustre avec vigueur la transformation en cours de Delfingen. En mettant un terme à certaines activités non contributives et en recentrant nos ressources sur nos relais de croissance, nous faisons évoluer en profondeur notre modèle. Les effets sont immédiats sur le semestre : nette amélioration de la rentabilité, génération de trésorerie positive et amorce d'un désendettement. Parallèlement, l'essor de notre activité textile et l'accélération en Inde ouvrent de nouvelles perspectives de développement, confirmant notre capacité à bâtir des positions solides sur des marchés porteurs ".

Pour le second semestre, la société relève que les prévisions de marché restent incertaines et qu'elle continuera de déployer sa feuille de route 2026 : poursuite des mesures d'économies, strict contrôle des investissements et du BFR et une concentration des ressources sur les activités à forte valeur ajoutée. Delfingen a toutefois confirmé ses objectifs à l'horizon 2026 : un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 millions d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5 %.

