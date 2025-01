Dékuple : prise de participation majoritaire dans Selmore et DotControl

(AOF) - Dékuple, expert en communication et data marketing, consolide sa croissance européenne avec une prise de participation majoritaire dans Selmore (Amsterdam) et DotControl (Rotterdam). Ces deux agences hollandaises ont été fondées en 2005. "Dékuple exploite les synergies et compétences complémentaires des entités intégrées, tout en préservant leur autonomie stratégique et opérationnelle. Selmore et DotControl conservent ainsi leur indépendance tout en bénéficiant des opportunités commerciales et des ressources offertes par l’écosystème Dékuple", précise un communiqué.

Ensemble, Selmore et DotControl génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 millions d'euros et une marge brute supérieure à 5 millions d'euros. Les deux sociétés seront consolidées dans les comptes de Dékuple à partir du 1er janvier 2025.

