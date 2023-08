Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dékuple: marge brute accrue de 9% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - La société de data marketing Dékuple annonce avoir enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 95,8 millions d'euros, en croissance de 7,5% par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une marge brute de 78,6 millions, en progression de 9,3%.



'L'essentiel de cette croissance est porté par l'expansion continue de nos offres de marketing digital qui représentent près de 58% du chiffre d'affaires semestriel consolidé et réalisent une marge brute en progression de 35,9%', explique son PDG Bertrand Laurioz.



'Nos fondamentaux solides et les compétences exceptionnelles de nos plus de 1.000 collaborateurs au service de nos clients et partenaires nous rendent confiants dans notre capacité à réaliser en 2023 une nouvelle année de croissance rentable', poursuit-il.





Valeurs associées DEKUPLE Euronext Paris +3.51%