Dékuple : Le revenu net stimulé par les acquisitions
information fournie par EuroLand Corporate 02/09/2025 à 09:02

Publication du CA S1 2025


Dékuple a publié hier matin ses revenus pour le compte du premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 117,4 M€ en croissance de +12,3%. Le revenu net (anciennement désigné comme la marge brute) a quant à lui progressé de +5,8% à 88,3 M€ (vs 83,5 M€ au S1 2024). La croissance a de nouveau été portée par le segment marketing digital (70% du revenu S1 2025) dont le revenu net a connu une progression de +16,1%. Cette dernière a été principalement favorisée par les opérations de croissance externe notamment à l’international. La performance semestrielle du segment est toutefois à nuancer : en termes organiques, le revenu net du marketing digital a reculé de -3,6%. Enfin les activités Magazines et Assurances ont respectivement cédé -6,9% et -1,8%. Dans l’ensemble, le groupe continue de faire face à des conditions de marchés exigeantes sur l’ensemble de son offre notamment en France (Revenu net en baisse de -5,3% en organique vs +7,2% en organique à l’international).


Perspectives


Malgré un environnement d’affaires toujours contraint, Dékuple tire parti de ses récentes opérations de croissance externes en Marketing digitale. Ces dernières ont permis au groupe de maintenir une croissance positive et de diversifier son empreinte géographique. L’international représente désormais près de 11% du revenu net du groupe contre 3,5% au terme du S1 2024. Ainsi, Dékuple dispose d’un soutien significatif malgré des investissements toujours au ralenti chez sa clientèle.


De notre côté, nous laissons inchangé notre objectif de CA 2025e à 240,0 M€ traduisant une croissance annuelle de +10,2%. Notre objectif d’EBE 2025 reste également inchangé à 28,0 M€, soit une marge d’EBE de 11,7%.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Après mise à jour des paramètres de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 36,1€ (vs à 38,5€ précédemment), objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +28.0%.


Valeurs associées

DEKUPLE
28,0000 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 09:02:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

