Dékuple : Le revenu net stimulé par les acquisitions

Publication du CA S1 2025

Dékuple a publié hier matin ses revenus pour le compte du premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 117,4 M€ en croissance de +12,3%. Le revenu net (anciennement désigné comme la marge brute) a quant à lui progressé de +5,8% à 88,3 M€ (vs 83,5 M€ au S1 2024). La croissance a de nouveau été portée par le segment marketing digital (70% du revenu S1 2025) dont le revenu net a connu une progression de +16,1%. Cette dernière a été principalement favorisée par les opérations de croissance externe notamment à l’international. La performance semestrielle du segment est toutefois à nuancer : en termes organiques, le revenu net du marketing digital a reculé de -3,6%. Enfin les activités Magazines et Assurances ont respectivement cédé -6,9% et -1,8%. Dans l’ensemble, le groupe continue de faire face à des conditions de marchés exigeantes sur l’ensemble de son offre notamment en France (Revenu net en baisse de -5,3% en organique vs +7,2% en organique à l’international).

Perspectives

Malgré un environnement d’affaires toujours contraint, Dékuple tire parti de ses récentes opérations de croissance externes en Marketing digitale. Ces dernières ont permis au groupe de maintenir une croissance positive et de diversifier son empreinte géographique. L’international représente désormais près de 11% du revenu net du groupe contre 3,5% au terme du S1 2024. Ainsi, Dékuple dispose d’un soutien significatif malgré des investissements toujours au ralenti chez sa clientèle.

De notre côté, nous laissons inchangé notre objectif de CA 2025e à 240,0 M€ traduisant une croissance annuelle de +10,2%. Notre objectif d’EBE 2025 reste également inchangé à 28,0 M€, soit une marge d’EBE de 11,7%.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Après mise à jour des paramètres de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 36,1€ (vs à 38,5€ précédemment), objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +28.0%.