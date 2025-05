Dékuple : Le M&A soutient la top line

Publication du CA T1 2025

Dékuple a mardi soir fait état de ses revenus du premier trimestre 2025. Ces derniers sont ressortis en forte hausse (+12,2%) à 58,3 M€. Dans le même temps, la marge brute a connu une progression annuelle de +5,8% pour s’établir à 44,2 M€. Au cours du T1 2025, les activités à portefeuille, incarnées par le segment Magazines et le segment Assurances ont affiché des baisses de respectivement -7,0% (16,4 M€) et 9,8% (1,9 M€) de leurs marges brutes. La croissance de la marge brute a donc été à nouveau tirée par l’activité Marketing Digital où elle est ressortie en hausse de +17,5% à 25,9 M€ au T1 2025. Toutefois, à périmètre constant la croissance de la marge brute du segment n’a été que de +0,6%. Dans l’ensemble, le contexte macroéconomique observé en début d’année a été exigeant.

Perspectives

Malgré un environnement économique incertain, Dékuple a poursuivi sa croissance rentable en s’appuyant sur une structure financière solide, avec des investissements soutenus dans ses activités récurrentes et une accélération dans le Marketing Digital via l’innovation et des acquisitions ciblées. Le Groupe est resté en veille active pour renforcer son positionnement en France et à l’international, dans le cadre de son ambition de leadership européen en communication et data marketing, tout en préparant sa nouvelle feuille de route stratégique "Horizon 2030", destinée à prolonger la dynamique engagée avec le plan "Ambition 2025".

De notre côté, nous révisons légèrement à la hausse notre objectif de CA 2025e à 240,0 M€ (vs 237,6 M€ auparavant), traduisant une croissance de +10,2% YoY. À noter que cette révision à la hausse prend en compte les revenus supplémentaires liés à l’acquisition d’After (~+7,5 M€ sur les trois derniers trimestre 2025). Hors After, la prévision de CA 2025e est donc revue à la baisse de -5,1 M€ à 232,5 M€.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 38,5€, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +21,5%.