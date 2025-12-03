Dékuple : Le M&A porte toujours la croissance

Publication du CA 9M 2025
Au terme des neuf premiers mois de l’année, Dékuple enregistre un chiffre d’affaires de 175,1 M€, en progression de +12,7%. Sur le troisième trimestre, les revenus s’établissent à 57,7 M€ traduisant une hausse de +13,6%. D’autre part, le revenu net (anciennement appelé marge brute) s’établit à 130,9 M€, en augmentation de +7,6% sur neuf mois. Enfin, le revenu net T3 2025 est s’élève à 42,6 M€ (+11,4% vs Revenu net T3 2025).
Perspectives
Dans un climat d’affaires toujours contraint, Dékuple envisage la fin d’exercice avec confiance, en poursuivant une croissance sélective fondée sur le renforcement des activités récurrentes, l’accélération du digital et de l’international, et l’exploitation des synergies de son modèle intégré, tout en restant ouvert à des acquisitions cohérentes avec son ambition européenne.
Après un trimestre globalement en ligne avec nos attentes, nous maintenons notre prévision de CA 2025e à 240,0 M€ traduisant une croissance annuelle de +10,2% ainsi que notre objectif d’EBITDA 2025e à 22,6 M€ (impliquant une marge d’EBE 2025e de 12,1% vs 14,2% en 2024).
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif de cours à 29,8€ traduisant un upside de +14,4% par rapport au cours actuel. Notre recommandation reste donc à Achat.
