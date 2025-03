Dékuple : hausse de l'activité de 9,1% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Tout en finalisant notre plan "Ambition 2025" visant à devenir un acteur de référence en communication et Data Marketing en Europe, nous préparons le plan "Horizon 2030", qui structurera notre vision à long terme, avec l'objectif de renforcer notre leadership créatif et technologique au service de la transformation des marques", a fait savoir la société dans un communiqué.

Compte tenu des résultats 2024 et des investissements prévus en 2025, le conseil d'administration de la société ADLPartner proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2025 la distribution d'un dividende de 0,76 euro par action au titre de l'exercice 2024, avec une mise en paiement prévu le 20 juin 2025.

(AOF) - ADLPartner, société mère du Groupe Dékuple, a dévoilé un résultat net part du groupe de 10,1 millions d'euros en repli de 19,1% au titre de son exercice 2024. L'expert en communication et data marketing a par ailleurs déclaré un Ebitda déclaré de 23,6 millions d'euros, en retrait de 5,6%. La marge brute s'affiche à 169 millions d'euros en hausse de 4,8%. Le chiffre d'affaires, porté par le développement du marketing digital, s'élève à 217,8 millions d'euros, en croissance de 9,1%.

