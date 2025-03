Dékuple : Croissance soutenue en 2024

Publication du chiffre d’affaires annuel 2024

Vendredi dernier le groupe Dékuple a publié son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2024. Ce dernier est ressorti en hausse de +9,1% et s’est établi à 217,8 M€ (vs prévision EuroLand 215,7 M€. La société a également profité de cette publication pour dévoiler sa marge brute 2024.

Celle-ci a progressé de +4,8% à 169,0 M€. Dans l’ensemble, l’exercice 2024 a été marqué par la poursuite du plan stratégique Ambition 2025 et l’intensification des efforts d’expansion internationale.

Perspectives

Face à un environnement économique incertain, DÉKUPLE confirme sa solidité en maintenant des investissements stratégiques dans les Magazines et Assurances, garantissant des revenus récurrents. Parallèlement, l’expansion du Marketing Digital s’accélère, soutenue par une croissance organique robuste et des acquisitions ciblées renforçant son expertise. Avec une assise financière solide, le groupe reste en veille pour capter de nouvelles opportunités en France et à l’international, consolidant ainsi son leadership en communication et data marketing.

De notre côté nous laissons nos estimations pour 2025 inchangées suite à cette publication en ligne avec nos attentes. Pour rappel nous attendons un CA 2025e de 237,6 M€ et un EBE 2025e de 26,3 M€ traduisant une marge d’EBE 2025e de 11,1%.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 43,2€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +24%.