Dékuple : croissance solide de ses activités en 2024

"Forts de solides moyens financiers, nous restons en veille active pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, en France et en Europe, dans des domaines complémentaires à fort potentiel. Nous sommes placés en excellente position pour poursuivre notre croissance en 2025", a commenté Bertrand Laurioz, PDG de Dékuple.

