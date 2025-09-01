Dékuple : croissance robuste au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, le groupe Dékuple réalise un chiffre d’affaires de 117,4 millions d'euros en progression de 12,3% par rapport à la même période en 2024. " Le premier semestre 2025 confirme la solidité de notre modèle multi-expert et la pertinence de notre stratégie. Dans un environnement économique fortement contraint, Dékuple affiche une croissance robuste, portée par la dynamique du marketing digital et l’internationalisation de nos activités ", a déclaré Bertrand Laurioz, président directeur général.

Les activités de marketing digital génèrent un revenu net de 52,6 millions d'euros, en croissance de 16,1%, dont 8,9 millions d'euros, lié aux acquisitions réalisées en France et à l'international sur les 12 derniers mois. À périmètre constant, le recul limité de 3,6% illustre la résilience des activités dans un contexte économique perturbé.

Malgré un contexte économique incertain, Dékuple poursuit une trajectoire de croissance rentable. Fort d'une structure financière solide, le groupe continue d'investir dans ses activités récurrentes (magazines, assurances) et accélère son développement dans le marketing digital grâce à l'innovation et des acquisitions ciblées.

" Le travail d'intégration des sociétés récemment acquises permettra au groupe de dégager des synergies commerciales et de favoriser l'optimisation des coûts. Le groupe reste en veille active pour saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international, au service de sa stratégie de leadership européen en communication et data marketing ", a expliqué la société au sujet de ses perspectives.

AOF - EN SAVOIR PLUS