 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 726,75
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dékuple : croissance robuste au premier semestre
information fournie par AOF 01/09/2025 à 09:00

(AOF) - Au premier semestre 2025, le groupe Dékuple réalise un chiffre d’affaires de 117,4 millions d'euros en progression de 12,3% par rapport à la même période en 2024. " Le premier semestre 2025 confirme la solidité de notre modèle multi-expert et la pertinence de notre stratégie. Dans un environnement économique fortement contraint, Dékuple affiche une croissance robuste, portée par la dynamique du marketing digital et l’internationalisation de nos activités ", a déclaré Bertrand Laurioz, président directeur général.

Les activités de marketing digital génèrent un revenu net de 52,6 millions d'euros, en croissance de 16,1%, dont 8,9 millions d'euros, lié aux acquisitions réalisées en France et à l'international sur les 12 derniers mois. À périmètre constant, le recul limité de 3,6% illustre la résilience des activités dans un contexte économique perturbé.

Malgré un contexte économique incertain, Dékuple poursuit une trajectoire de croissance rentable. Fort d'une structure financière solide, le groupe continue d'investir dans ses activités récurrentes (magazines, assurances) et accélère son développement dans le marketing digital grâce à l'innovation et des acquisitions ciblées.

" Le travail d'intégration des sociétés récemment acquises permettra au groupe de dégager des synergies commerciales et de favoriser l'optimisation des coûts. Le groupe reste en veille active pour saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international, au service de sa stratégie de leadership européen en communication et data marketing ", a expliqué la société au sujet de ses perspectives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEKUPLE
27,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 09:09 

    Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite

  • Le centre commercial de Val d'Europe opéré par Klépierre. (crédit photo : Klépierre / Alfred Cromback )
    Les changements de recommandations : Société Générale, URW, Klépierre
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:03 

    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros. ... Lire la suite

  • Siège du Crédit Agricole (Crédit: / Crédit Agricole)
    Crédit Agricole finalise l'acquisition de Banque Thaler
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 09:00 

    (Zonebourse.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale de gestion de fortune Indosuez Wealth Management a finalisé, à travers son entité en Suisse, l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank