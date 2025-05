Dékuple: croissance de 12% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Dékuple affiche un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en croissance de 12,2%, ainsi qu'une marge brute de 44,2 millions, en progression de 5,8%, 'portée par la solide dynamique du marketing digital (+17,5%)'.



'L'expansion de nos activités BtoB nous permet de compenser le ralentissement de nos activités BtoC, qui poursuivent néanmoins leurs investissements dans l'acquisition de clients récurrents', précise son PDG Bertrand Laurioz.



'Alors que nous finalisons notre plan 'Ambition 2025', nous préparons le plan 'Horizon 2030', notre prochaine feuille de route pour consolider notre leadership créatif et technologique à l'échelle européenne', ajoute-t-il.





