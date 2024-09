Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dékuple: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Dékuple gagne plus de 3% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 10,4% à 5,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 113 points de base à 10,1% de la marge brute.



Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans le data marketing cross-canal s'établit à 104,6 millions d'euros, en croissance de 8,8% par rapport au premier semestre 2023, tandis que sa marge brute progresse de 5,8% pour atteindre 83,5 millions.



Dans une conjoncture économique ralentie au second semestre 2024, Dékuple affirme rester résilient et poursuivre sa stratégie 'Ambition 2025'. Des discussions sont en cours pour explorer des opportunités de croissance ou d'acquisition.





Valeurs associées DEKUPLE 37,50 EUR Euronext Paris +1,35%