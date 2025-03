Dékuple: baisse de 19% du RNPG en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Dékuple publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 19,1% à 10,1 millions d'euros au titre de 2024, et un résultat opérationnel courant de 16,4 millions, représentant 9,7% de la marge brute contre 10,8% en 2023.



La marge brute du groupe de communication et de data marketing a progressé de 4,8% à 169 millions, et son chiffre d'affaires de 9,1% à 217,8 millions, porté par le marketing digital, qui représente désormais 65,6% du CA total, contre 36,5% en 2020.



Compte tenu des résultats 2024 et des investissements prévus en 2025, le conseil d'administration d'ADLPartner (société mère de Dékuple) proposera à l'AG du 13 juin un dividende de 0,76 euro par action au titre de 2024, avec une mise en paiement prévu le 20 juin.





Valeurs associées DEKUPLE 29,4000 EUR Euronext Paris -13,02%