Dékuple annonce un ralentissement au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:21

Dékuple, le spécialiste européen de la communication et du data marketing, a connu un ralentissement de son activité au quatrième trimestre avec des revenus en hausse de 8,1%, à 67,4 millions d'euros, contre 13,6%, à 57,7 MEUR trois mois plus tôt.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 11,4%, à 242,6 MEUR. Dans le détail, les ventes du marketing digital ont augmenté de 17,2%, à 110,4 MEUR. En revanche, l'activité magazines a reculé de 6,7%, 62,2 MEUR, et celle de l'assurance a fléchi de 4%, à 7,8 MEUR.

Au niveau géographique, les revenus en France ont reculé de 2,5%, à 155,1 MEUR, alors qu'à l'international ils ont bondi de 153,9%, à 25,4 MEUR.

Pour la suite, Dékuple explique aborder les prochains exercices avec confiance, dans un environnement qui demeure contrasté, notamment en France. Le groupe explique désormais s'inscrire "pleinement dans la trajectoire définie par son plan stratégique Ambition 2030, qui ouvre un nouveau cycle de croissance rentable et durable en Europe".

Valeurs associées

DEKUPLE
25,4000 EUR Euronext Paris +0,79%
