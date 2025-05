Dékuple: acquisition de l'agence After en Espagne information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce l'arrivée au sein du groupe de l'agence créative After, située à Barcelone, un rapprochement s'inscrit dans une dynamique de croissance internationale pour le groupe français de communication et du data marketing.



'Basé sur un modèle multi-entrepreneurs, il vise à renforcer la présence du groupe en Europe et à élargir son portefeuille de compétences autour de la créativité et du marketing d'engagement, afin de mieux servir ses clients grands comptes et ETI', précise-t-il.



Avec cette prise de participation majoritaire, After sera consolidée dans les comptes de Dékuple à partir du 1er mai 2025. After génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros et une marge brute supérieure à cinq millions.





Valeurs associées DEKUPLE 29,6000 EUR Euronext Paris +1,37%