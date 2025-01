Dékuple: acquisition de deux agences aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce une prise de participation majoritaire dans l'agence créative Selmore (Amsterdam) et l'agence digitale DotControl (Rotterdam) dans un 'partenariat stratégique pour poursuivre la construction d'un modèle d'agences de nouvelle génération en Europe'.



'Cette alliance stratégique représente une étape majeure pour les trois entreprises, qui ambitionnent de conquérir de nouveaux marchés, de créer de la valeur pour leurs clients et de redéfinir l'avenir du marketing et de la communication en Europe', explique le groupe.



Ensemble, Selmore et DotControl génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ sept millions d'euros et une marge brute supérieure à cinq millions. Elles seront consolidées dans les comptes de Dékuple à partir du 1er janvier 2025.





Valeurs associées DEKUPLE 35,70 EUR Euronext Paris +0,56%