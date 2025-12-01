Dékuple accroit de près de 13% son CA à neuf mois
'Notre chiffre d'affaires est soutenu par la très forte dynamique du marketing digital et l'accélération de nos activités internationales, qui représentent désormais 17% du chiffre d'affaires total contre 8% un an plus tôt', met en avant son PDG Bertrand Laurioz.
Selon lui, le marketing digital (+23,5% sur 9 mois) poursuit sa montée en puissance grâce au rebond de l'activité conseil, l'intégration de nouvelles agences et solutions technologiques, l'internationalisation des offres, et son leadership en IA appliquée au marketing.
Dékuple aborde la fin de l'exercice 'avec confiance et ambition malgré un contexte qui reste compliqué en France', et indique que son plan Ambition 2030, qu'il présentera début décembre, 'structurera sa vision à long terme'.
