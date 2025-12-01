 Aller au contenu principal
Dékuple accroit de près de 13% son CA à neuf mois
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:38

Dékuple affiche un chiffre d'affaires de 175,1 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2025, en hausse de 12,7%, avec une accélération au 3e trimestre (+13,6%) 'confirmant la dynamique positive du groupe dans un environnement économique encore contrasté'.

'Notre chiffre d'affaires est soutenu par la très forte dynamique du marketing digital et l'accélération de nos activités internationales, qui représentent désormais 17% du chiffre d'affaires total contre 8% un an plus tôt', met en avant son PDG Bertrand Laurioz.

Selon lui, le marketing digital (+23,5% sur 9 mois) poursuit sa montée en puissance grâce au rebond de l'activité conseil, l'intégration de nouvelles agences et solutions technologiques, l'internationalisation des offres, et son leadership en IA appliquée au marketing.

Dékuple aborde la fin de l'exercice 'avec confiance et ambition malgré un contexte qui reste compliqué en France', et indique que son plan Ambition 2030, qu'il présentera début décembre, 'structurera sa vision à long terme'.

Valeurs associées

DEKUPLE
24,4000 EUR Euronext Paris +1,67%
