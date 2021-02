DekaBank devant la justice pour le calculateur d'impacts d'un de ses fonds

(NEWSManagers.com) - L'agence de protection des consommateurs de l'Etat de Baden-Württemberg en Allemagne a annoncé le dépôt d'une plainte devant un tribunal régional de Francfort contre le groupe financier allemand DekaBank. En cause, le calculateur d'impacts environnementaux et sociaux de l'un de ses fonds durables, Deka Sustainability Impact Aktien, qui serait trompeur pour les clients du groupe. L'outil, présent sur la page d'information du produit, permettrait d'évaluer les potentiels impacts en fonction de la somme investie. Ainsi, quelques 10.000 euros dans le fonds concerné permettraient d'éviter 6,71 tonnes de déchets et traiter 42.837 litres d'eau, des estimations qui offusquent l'agence qui a averti la banque de cette publicité mensongère. " Comme DekaBank ne veut pas agir, l'affaire se réglera au tribunal" , écrit l'agence sur son site internet.

Selon l'agence, la banque ne dévoile la méthodologie du calculateur que sur une autre page. Niels Nauhauser, qui travaille à l'agence de protection, relève qu'il n'est écrit " qu'en petits caractères que les chiffres indiqués pour un impact environnemental positif sont basés seulement sur des estimations et que toutes les sociétés détenues en portefeuille ne sont pas prises en compte dans ces estimations." Il ajoute que les rapports de durabilité réalisés par les compagnies elles-mêmes ne sont pas une source fiable d'information et estime que les déclarations liées à la durabilité d'un investissement ne devraient faire l'objet d'une publicité que si les effets (sur l'environnement et le social, ndlr) peuvent être prouvés.

DekaBank a répondu au média Responsible Investor que les accusations de l'agence étaient " infondées" .