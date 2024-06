Pour Humberto Nardiello, co-gérant de la stratégie, "l'IA générative n'est pas seulement un concept futuriste ; elle transforme activement les industries aujourd'hui. Nous en voyons déjà des applications puissantes dans divers secteurs tels que le codage, les centrales d'appel et le design".

(AOF) - Degroof Petercam Asset Management a ajouté une stratégie dédiée à l'Intelligence Artificielle (IA) à son offre globale d'actions : DPAM L Equities Artificial Intelligence. Cette stratégie investit dans des entreprises du monde entier dont l'avantage concurrentiel et les produits ou services sont essentiellement liés à l'intelligence artificielle, soit en la rendant possible, soit en l'adoptant.

Degroof Petercam AM lance une nouvelle stratégie en matière d'IA

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.