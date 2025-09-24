Dégradation surprise du climat des affaires en Allemagne
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 10:55
L'indice du climat des affaires compilé par l'institut munichois Ifo, publié ce mercredi à partir des réponses d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.
A titre de comparaison, les analystes l'attendaient au-delà de 89.
Si l'indice mesurant l'appréciation de la situation actuelle s'est replié de 86,4 à 85,7, c'est surtout la composante ayant trait aux anticipations des entreprises qui s'est le plus dégradée, passant de 91,4 à 89,7, ce qui montre que les prévisions des entreprises se sont 'nettement assombries' du point de vue de l'Ifo.
Dans son communiqué, l'institut de recherche en déduit que 'les perspectives de reprise économique ont du plomb dans l'aile'.
Le DAX, l'indice de référence de la Bourse de Francfort, a grimpé de plus de 18% cette année, soutenu par la stratégie du gouvernement Merz qui vise à relancer les investissements publics et à inciter les entreprises à dépenser, mais le redémarrage de la croissance a été freiné par l'impact des droits de douane américains qui commence à se faire sentir dans l'industrie.
