Dégradation bien plus marquée que prévu de la confiance du consommateur aux USA

Avec le renchérissement du coût de la vie et l'envolée des prix de l'essence, la confiance du consommateur américain s'est dégradée bien plus fortement qu'attendu au mois de septembre, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board.

L'indice de confiance de l'organisation patronale est ressorti à 81,9, un niveau nettement inférieur au consensus des économistes qui le donnait à 89,2 ce mois-ci après 88,6 en août.

Toutes les composantes en repli

Le chiffre du mois d'août a été révisé à la baisse après avoir été annoncé initialement à 89,4, ce qui marquait déjà un 2e mois consécutif de ralentissement.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est contracté de 7,9 points à 109,3 tandis que celui de leurs anticipations a reculé pour la 3e fois d'affilée, signant un repli de 5,9 points à 63,6.

Le différentiel entre les individus jugeant que les emplois sont nombreux (23,6%) et ceux estimant qu'il est difficile de trouver un poste (21,9%) s'est resserré de 2,5 points de pourcentage pour ne plus atteindre que 1,7%.