Definium Therapeutics recule après avoir annoncé une émission d'actions de 500 millions de dollars

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22 juin - ** Le cours de l'action Definium Therapeutics DFTX.O recule de 1,9 % après la clôture, à 35,97 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** DFTX dévoile une offre de 500 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** JP Morgan, Jefferies, Leerink et BofA sont les co-chefs de file de l'opération ** L'action DFTX a bondi de 50 % pour clôturer à 36,67 dollars lundi, après que la société a annoncé que son médicament à base de LSD, le DT120, avait considérablement réduit les symptômes de la dépression majeure chez les patients participant à un essai clinique de phase avancée.

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission d’actions pour la R&D de ses produits candidats, ainsi que pour les activités préparatoires en vue d’une commercialisation potentielle du DT120, entre autres

** Elle compte environ 109,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars

** Les 16 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, dont 6 attribuent la note « achat fort »; le cours cible médian est de 50 dollars, selon les données de LSEG