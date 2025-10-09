Défense-Une réunion Paris, Berlin, Madrid sur le FCAS reportée à cause de la crise en France

La réunion ministérielle trilatérale sur l'avenir du projet franco-germano-espagnol de chasseur européen, d'un montant de 100 milliards d'euros, a été reportée en raison de la crise politique en France, a indiqué jeudi soir un porte-parole du ministère allemand de la Défense à Reuters.

Les ministres de la Défense des trois pays devaient se retrouver à la mi-octobre pour tenter de lever les obstacles qui bloquent la prochaine phase du développement du programme, connu sous le nom de FCAS (Future Combat Air System), a précisé le porte-parole.

Mais la France se retrouve sans véritable gouvernement depuis que Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission ainsi que celle de son gouvernement.

Le président Emmanuel Macron est désormais à la recherche de son sixième chef de gouvernement en moins de deux ans.

"Je confirme que la réunion n'aura plus lieu à la mi-octobre", a déclaré le porte-parole. "Nous souhaitons la reprogrammer dès qu'un nouveau ministre français de la Défense sera nommé."

Le bureau d'Emmanuel Macron n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le projet FCAS, destiné à remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération, implique Dassault Aviation

AM.PA , Airbus AIR.PA et Indra IDR.MC .

Mais le programme est freiné par des retards et des désaccords persistants entre les industriels et les gouvernements, notamment sur la répartition des tâches et les droits de propriété intellectuelle.

(Andreas Rinke et Sabine Siebold in Berlin; avec Michel Rose à Paris et Aislinn Laing à Madrid; version française Nicolas Delame)