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Ligue des champions: de premières gardes à vue à Paris, tensions autour du Parc des Princes
information fournie par AFP 30/05/2026 à 21:18

Les supporteurs du PSG rassemblés au parc des Princes pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai 2026, à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les supporteurs du PSG rassemblés au parc des Princes pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai 2026, à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Treize personnes ont été placées en garde à vue alors que des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal, a indiqué à l'AFP la préfecture de police, qui prévoit "des centaines de milliers de personnes" dans les rues de Paris.

A 20h30, 2.216 contrôles ont été menés, donnant lieu à 89 amendes, a détaillé la préfecture de police (PP) à l'AFP.

Quarante-cinq personnes ont été interpellées et treize d'entre elles placées en garde à vue, a également précisé la PP, qui ajoute que 24 torches et une centaine de mortiers ont été saisis et qu'un abribus a été dégradé avenue de la Boétie, à deux pas des Champs-Elysées. Un policier a été blessé.

Une boulangerie et un restaurant ont également été dégradés avenue de Versailles.

Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l'ordre près de l'avenue, où étaient réunies 4 à 5.000 personnes durant le match, selon la PP.

Du côté du Parc des Princes, quelque 150 individus ont "tenté de pénétrer au niveau d'une porte d'entrée" du stade, mais une manoeuvre policière pour les repousser a permis de rétablir le calme "quelques instants plus tard".

Un millier de personnes sont présentes aux abords du Parc des Princes et des barricades, formées par des vélos, ont été évacuées.

Un peu plus tard, selon une journaliste de l'AFP présente sur place, des heurts ont éclaté entre policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc. Des mortiers d'artifice ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

La préfecture a assuré avoir préparé "avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions", ainsi que celui des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena.

- "Très robuste" -

"On a un dispositif très robuste, très solide", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez depuis les Champs-Elysées, où 300 personnes "stagnent au milieu", selon la PP.

Des passants déambulent sous la Tour Eiffel, illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain (PSG) et sur laquelle est inscti le message "Allez Paris", avant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA opposant le PSG à Arsenal, le 29 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Des passants déambulent sous la Tour Eiffel, illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain (PSG) et sur laquelle est inscti le message "Allez Paris", avant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA opposant le PSG à Arsenal, le 29 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

"Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée", affirme encore la PP, rappelant ses consignes de "réactivité, d'engagement et de fermeté".

L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).

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