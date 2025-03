Défense : l'Europe voudrait mobiliser 800 milliards d’euros

Enfin, la commission proposera la possibilité et des incitations supplémentaires aux États membres pour qu'ils décident, s'ils veulent utiliser les programmes de la politique de cohésion, pour augmenter leurs dépenses de défense.

Sa deuxième proposition consiste en la création d'un nouvel instrument qui fournira 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour les investissements de défense. L'objectif serait de développer des capacités européennes dans des domaines tels que la défense antiaérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les drones et les systèmes anti-drones.

(AOF) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté son plan ReArm Europe, qui pourrait permettre aux Etats membres de mobiliser 800 milliards d’euros pour la défense. Elle proposera ainsi d'activer prochainement la clause de sauvegarde nationale du Pacte de stabilité et de croissance, permettant aux États membres d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense sans déclencher la procédure de déficit excessif.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.