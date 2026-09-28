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Défense européenne : feu vert de Bruxelles pour cinq projets communs
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 11:28

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L'exécutif européen compte mobiliser 325 MEUR pour soutenir des programmes industriels conjoints destinés à renforcer les capacités militaires et de production du continent.

La Commission européenne annonce l'approbation par les Etats membres des cinq premiers projets européens d'intérêt commun dans le domaine de la défense (EDPCI), qui peuvent désormais évoluer vers leur financement. Bruxelles va ainsi allouer 325 MEUR à leur mise en place et à leur déploiement, un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme pour l'industrie européenne de la défense (EDIP), doté de 1,5 MdEUR.

Les projets en question couvrent cinq domaines prioritaires : drones et systèmes de contre-drones, défense maritime et des fonds marins, espace, défense aérienne et antimissile, ainsi que renforcement de la sécurité du flanc oriental de l'Union européenne (UE).

En moyenne, 18 Etats membres participent à chaque projet et l'Ukraine est associée à 4 des 5 initiatives. Ces programmes doivent couvrir l'ensemble du parcours, du développement des capacités à leur déploiement et leur exploitation.

Conçus sur le long terme, ils se poursuivront au-delà de la période actuelle de financement de l'EDIP. La Commission accompagnera leur mise en oeuvre et suivra les progrès réalisés par rapport aux objectifs et jalons convenus.

"La décision prise aujourd'hui montre que l'Europe peut être ambitieuse et tenir ses promesses. Les Etats membres, avec le soutien de l'UE, unissent leurs forces, mettent en commun leur expertise et investissent ensemble dans les capacités dont nous avons besoin", a commenté

Andrius Kubilius, commissaire à la défense et à l'espace.

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1 commentaire

  • 12:03

    Enfin !

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